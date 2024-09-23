росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: поранено 51-річного чоловіка

ukenru
06:19 • 21230 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 64420 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 125630 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 167854 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 132850 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 122617 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 120251 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 153769 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76232 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84643 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Хмарно
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 58303 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 51290 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 50089 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 50023 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 46066 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 16717 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 167833 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 153756 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 188586 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 523821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 11029 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 38025 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 37312 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 39292 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 61349 перегляди
Актуальне
росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: поранено 51-річного чоловіка

росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: поранено 51-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 21068 перегляди

Російські війська здійснили понад 20 атак на Дніпропетровську область, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Постраждав 51-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Протягом доби, 23 вересня, російські війська понад два десятки разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак одна людина поранена, також є руйнування інфраструктури. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За словами голови ОВА,  ворог увесь день атакував Нікопольщину. Зокрема окупанти використали два десятки разів дронами-камікадзе. Били й важкою артилерією.

Також росіяни цілили по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах

У Нікополі постраждав 51-річний чоловік. З рваними ранами обличчя він госпіталізований до лікарні. Стан потерпілого середньої тяжкості

- розповів Лисак. 

Він розповів, що у районі пошкоджена інфраструктура. Сталося декілька пожеж. Горіли приватні будинки, навіс, гараж. Всього понівечені понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників.

А ще – чотири легкові автомобілі, два газогони і три лінії електропередач. Побитий й автогрейдер.

На Сумщині знешкодили збитий ворожий "Шахед"23.09.24, 16:06 • 14050 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56