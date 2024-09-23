росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: поранено 51-річного чоловіка
Київ • УНН
Російські війська здійснили понад 20 атак на Дніпропетровську область, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Постраждав 51-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру.
Протягом доби, 23 вересня, російські війська понад два десятки разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак одна людина поранена, також є руйнування інфраструктури. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами голови ОВА, ворог увесь день атакував Нікопольщину. Зокрема окупанти використали два десятки разів дронами-камікадзе. Били й важкою артилерією.
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У Нікополі постраждав 51-річний чоловік. З рваними ранами обличчя він госпіталізований до лікарні. Стан потерпілого середньої тяжкості
Він розповів, що у районі пошкоджена інфраструктура. Сталося декілька пожеж. Горіли приватні будинки, навіс, гараж. Всього понівечені понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників.
А ще – чотири легкові автомобілі, два газогони і три лінії електропередач. Побитий й автогрейдер.
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