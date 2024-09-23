россия более 20 раз атаковала Днепропетровскую область: ранен 51-летний мужчина

В течение суток, 23 сентября, российские войска более двух десятков раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских атак один человек ранен, также есть разрушения инфраструктуры. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам председателя ОВА, враг весь день атаковал Никопольщину. В частности оккупанты использовали два десятка раз дронами-камикадзе. Били и тяжелой артиллерией.

Также россияне целились по райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах

В Никополе пострадал 51-летний мужчина. С рваными ранами лица он госпитализирован в больницу. Состояние пострадавшего средней тяжести - рассказал Лысак.

Он рассказал, что в районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров. Горели частные дома, навес, гараж. Всего изуродованы более десяти частных домов, садовый дом, пять хозяйственных построек, несколько парников.

А еще - четыре легковых автомобиля, два газопровода и три линии электропередач. Побитый и автогрейдер.

На Сумщине обезвредили сбитый вражеский "Шахед"