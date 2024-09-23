На Сумщине обезвредили сбитый вражеский "Шахед"
Киев • УНН
В Сумской области взрывотехники обезвредили вражеский беспилотник "Шахед", сбитый силами ПВО. Дрон был обнаружен местными жителями на кукурузном поле неподалеку от одного из сел области.
В Сумской области взрывотехники обезвредили вражеский "Шахед", передает УНН со ссылкой на полицию Сумской области.
По данным правоохранителей, ударный беспилотник был обнаружен местными жителями на кукурузном поле неподалеку от одного из сел Сумской области. Он несколько дней назад был сбит силами противовоздушной обороны.
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