На Сумщине обезвредили сбитый вражеский "Шахед"

В Сумской области взрывотехники обезвредили вражеский "Шахед", передает УНН со ссылкой на полицию Сумской области.

По данным правоохранителей, ударный беспилотник был обнаружен местными жителями на кукурузном поле неподалеку от одного из сел Сумской области. Он несколько дней назад был сбит силами противовоздушной обороны.

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