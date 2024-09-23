рф обстреляла 10 громад Сумщины: 30 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
Российские войска совершили 22 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов в 10 общинах, использовались артиллерия, КАБ, FPV-дроны и «шахеды».
Ночью и утром российские войска совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов. Армия рф открыла огонь по 10 громадах Сумщины, сообщает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Верхнесыроватская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Поповская, Эсманьская и Середино-Будская громады.
- Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV дронами (3 взрыва).
- Путивльская громада: зафиксирован пуск КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), КАБ (1 взрыв).
- Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), удары КАБ (2 взрыва).
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (4 взрыва).
- Поповская громада: зафиксирован ракетный обстрел (1 взрыв).
- Новослободская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: произошла атака FPV дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: нанесен удар КАБ (1 взрыв).
- Верхнесыроватская громада: осуществлена атака БПЛА типа «Шахед» (1 взрыв).
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