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рф обстріляла 10 громад Сумщини: 30 вибухів за ніч та ранок

рф обстріляла 10 громад Сумщини: 30 вибухів за ніч та ранок

Київ • УНН

 • 14413 перегляди

Російські війська здійснили 22 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів у 10 громадах, використовувалися артилерія, КАБ, FPV-дрони та "шахеди".

Вночі та зранку російські війська здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Армія рф відкрила вогонь по 10 громадах Сумщини, повідомляє УНН із посиланням на ОВА. 

Деталі

Ворожих обстрілів зазнали Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Попівська, Есманьська та Середино-Будська громади.

  • Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи).
  • Путивльська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), КАБ (1 вибух).
  • Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), удари КАБ (2 вибухи).
  •  Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи).
  • Попівська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух).
  • Новослобідська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
  • Есманьська громада: відбулася атака FPV дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: завдано удару КАБ (1 вибух).
  •  Верхньосироватська громада: здійснено атаку БПлА типу «Шахед» (1 вибух).

Уже 16 постраждалих внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя23.09.24, 08:31 • 15458 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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