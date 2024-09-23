На Сумщині знешкодили збитий ворожий "Шахед"
Київ • УНН
У Сумській області вибухотехніки знешкодили ворожий безпілотник "Шахед", збитий силами ППО. Дрон було виявлено місцевими жителями на кукурудзяному полі неподалік одного з сіл області.
У Сумській області вибухотехніки знешкодили ворожий "Шахед", передає УНН із посиланням на поліцію Сумської області.
За даними правоохоронців, ударний безпілотник було виявлено місцевими жителями на кукурудзяному полі неподалік одного з сіл Сумської області. Його кілька днів тому було збито силами протиповітряної оборони.
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