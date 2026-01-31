64 з 85 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
У ніч на 31 січня росія атакувала Україну 85 ударними БпЛА різних типів. Протиповітряна оборона збила або придушила 64 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі вдарила по Україні 85 дронами, 64 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 січня (з 17:40 30 січня) противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 55 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях
Атака на 8 годину тривала, в повітряному просторі були ворожі БпЛА.
