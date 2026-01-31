64 з 85 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

$42.850.00
51.240.00
ukenru
30 січня, 18:51 • 15959 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 28732 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 28433 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 20668 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 20598 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 19974 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 20896 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21367 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22367 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26407 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
4м/с
85%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мерц розкритикував ідею європейських миротворців в Україні - Politico30 січня, 21:27 • 6180 перегляди
"Лопата в руки і чистити сніг": лукашенко розкрив секрет жіночої красиPhoto30 січня, 21:53 • 8670 перегляди
Вартість вилучених активів на тіньовому ринку пального торік перевищила 250 млн грн - БЕБ30 січня, 22:26 • 6232 перегляди
ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя30 січня, 23:30 • 10966 перегляди
Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"31 січня, 00:37 • 11362 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 28433 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 20351 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 25596 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 29139 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 86099 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 10995 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 11571 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 12173 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 13942 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 17454 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали
Соціальна мережа

64 з 85 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У ніч на 31 січня росія атакувала Україну 85 ударними БпЛА різних типів. Протиповітряна оборона збила або придушила 64 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

64 з 85 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 85 дронами, 64 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 січня (з 17:40 30 січня) противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 55 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях

- повідомили в ПС ЗСУ.

Атака на 8 годину тривала, в повітряному просторі були ворожі БпЛА.

росіяни вже понад добу б’ють по об’єктах залізниці на Дніпровщині - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4108 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна