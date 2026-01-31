64 из 85 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 31 января россия атаковала Украину 85 ударными БпЛА различных типов. Противовоздушная оборона сбила или подавила 64 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
россия ночью ударила по Украине 85 дронами, 64 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 января (с 17:40 30 января) противник атаковал 85 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, около 55 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 13 локациях
Атака на 8 часов продолжалась, в воздушном пространстве были вражеские БпЛА.
россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4166 просмотров