64 из 85 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

30 января, 18:51
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Популярные новости
"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красоты 30 января, 21:53
Стоимость изъятых активов на теневом рынке топлива в прошлом году превысила 250 млн грн - БЭБ 30 января, 22:26
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя 30 января, 23:30
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера" 31 января, 00:37
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg 02:32
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье 30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем 30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора 30 января, 12:58
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3 30 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране 30 января, 18:12
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью 30 января, 17:25
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук 30 января, 15:51
64 из 85 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В ночь на 31 января россия атаковала Украину 85 ударными БпЛА различных типов. Противовоздушная оборона сбила или подавила 64 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

64 из 85 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 85 дронами, 64 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 января (с 17:40 30 января) противник атаковал 85 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, около 55 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 13 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака на 8 часов продолжалась, в воздушном пространстве были вражеские БпЛА.

россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба 30.01.26, 20:36

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина