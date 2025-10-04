Роксолана Пиртко про роль бізнесу: від економічної діяльності до захисту і розвитку дітей у час війни
Київ • УНН
Роксолана Пиртко, СЕО торгово-розважальних центрів «Роксолана» та «Spartak» у Львові, розповіла про роль бізнесу - від економічної діяльності до захисту і розвитку дітей у час війни.
Роксолана Пиртко, СЕО торгово-розважальних центрів "Роксолана" та "Spartak" у Львові, вважає, що роль бізнесу у воєнний час виходить далеко за межі економічної діяльності.
"Наші простори відвідують тисячі людей щодня, і ми відчуваємо відповідальність створювати умови не лише для покупок чи відпочинку, а й для підтримки дітей, які найбільше постраждали від війни", - підкреслює вона.
У львівських ТРЦ "Роксолана" та СТРЦ "Spartak" вже діють проекти, що допомагають дітям знову відчути безпеку і радість дитинства. Це турніри з вільної боротьби для молоді, благодійні свята для внутрішньо переміщених дітей і акція "Мої герої-захисники", де кожен малюнок ставав символом вдячності та отримував подарунок.
Окремо Роксолана Пиртко підкреслює, що такі ініціативи можливі завдяки партнерству бізнесу з громадами та благодійними фондами. Саме ця співпраця дозволяє перетворювати комерційні простори на місця, де діти можуть отримати не лише розваги, а й підтримку, нові знання та відчуття стабільності.
"Наш досвід показує: навіть прості події - виставка, спортивний турнір чи дитяче свято - здатні дати дітям відчуття безпеки і повернути їм частинку нормального життя", - каже Роксолана Пиртко.
Бізнес має шанс показати, що його місія не зводиться лише до комерції, вважає Роксолана Пиртко. Створення безпечних просторів для дітей, підтримка їхніх ініціатив та співпраця з громадами - це внесок, який допоможе країні вистояти й зберегти покоління майбутнього.