Роксолана Пыртко о роли бизнеса: от экономической деятельности до защиты и развития детей во время войны
Киев • УНН
Роксолана Пыртко, СЕО торгово-развлекательных центров «Роксолана» и «Spartak» во Львове, рассказала о роли бизнеса - от экономической деятельности до защиты и развития детей во время войны.
Роксолана Пыртко, СЕО торгово-развлекательных центров "Роксолана" и "Spartak" во Львове, считает, что роль бизнеса в военное время выходит далеко за пределы экономической деятельности.
"Наши пространства посещают тысячи людей ежедневно, и мы чувствуем ответственность создавать условия не только для покупок или отдыха, но и для поддержки детей, которые больше всего пострадали от войны", - подчеркивает она.
Во львовских ТРЦ "Роксолана" и СТРЦ "Spartak" уже действуют проекты, помогающие детям снова почувствовать безопасность и радость детства. Это турниры по вольной борьбе для молодежи, благотворительные праздники для внутренне перемещенных детей и акция "Мои герои-защитники", где каждый рисунок становился символом благодарности и получал подарок.
Отдельно Роксолана Пыртко подчеркивает, что такие инициативы возможны благодаря партнерству бизнеса с громадами и благотворительными фондами. Именно это сотрудничество позволяет превращать коммерческие пространства в места, где дети могут получить не только развлечения, но и поддержку, новые знания и ощущение стабильности.
"Наш опыт показывает: даже простые события - выставка, спортивный турнир или детский праздник - способны дать детям ощущение безопасности и вернуть им частичку нормальной жизни", - говорит Роксолана Пыртко.
Бизнес имеет шанс показать, что его миссия не сводится только к коммерции, считает Роксолана Пыртко. Создание безопасных пространств для детей, поддержка их инициатив и сотрудничество с громадами - это вклад, который поможет стране выстоять и сохранить поколение будущего.