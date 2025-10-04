$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Роксолана Пыртко о роли бизнеса: от экономической деятельности до защиты и развития детей во время войны

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Роксолана Пыртко, СЕО торгово-развлекательных центров «Роксолана» и «Spartak» во Львове, рассказала о роли бизнеса - от экономической деятельности до защиты и развития детей во время войны.

Роксолана Пыртко о роли бизнеса: от экономической деятельности до защиты и развития детей во время войны

Роксолана Пыртко, СЕО торгово-развлекательных центров "Роксолана" и "Spartak" во Львове, считает, что роль бизнеса в военное время выходит далеко за пределы экономической деятельности.

"Наши пространства посещают тысячи людей ежедневно, и мы чувствуем ответственность создавать условия не только для покупок или отдыха, но и для поддержки детей, которые больше всего пострадали от войны", - подчеркивает она.

Во львовских ТРЦ "Роксолана" и СТРЦ "Spartak" уже действуют проекты, помогающие детям снова почувствовать безопасность и радость детства. Это турниры по вольной борьбе для молодежи, благотворительные праздники для внутренне перемещенных детей и акция "Мои герои-защитники", где каждый рисунок становился символом благодарности и получал подарок.

Отдельно Роксолана Пыртко подчеркивает, что такие инициативы возможны благодаря партнерству бизнеса с громадами и благотворительными фондами. Именно это сотрудничество позволяет превращать коммерческие пространства в места, где дети могут получить не только развлечения, но и поддержку, новые знания и ощущение стабильности.

"Наш опыт показывает: даже простые события - выставка, спортивный турнир или детский праздник - способны дать детям ощущение безопасности и вернуть им частичку нормальной жизни", - говорит Роксолана Пыртко.

Бизнес имеет шанс показать, что его миссия не сводится только к коммерции, считает Роксолана Пыртко. Создание безопасных пространств для детей, поддержка их инициатив и сотрудничество с громадами - это вклад, который поможет стране выстоять и сохранить поколение будущего.

Лилия Подоляк

