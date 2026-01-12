Роботу реєстрів відновили: у Мін'юсті заявили, що системи працюють у штатному режимі

У Міністерстві юстиції заявили, що фахівці налагодили та повністю відновили роботу державних реєстрів, передає УНН.

Попри низькі погодні температури та нестабільність енергосистеми, команда Міністерство юстиції України спільно з фахівцями ДП "Національні інформаційні системи" у стислі строки налагодили та повністю відновили роботу державних реєстрів, продемонструвавши злагоджену роботу, професійність і високу відповідальність