Роботу реєстрів відновили: у Мін'юсті заявили, що системи працюють у штатному режимі

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
17:49 • 1286 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 4654 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 14121 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 12971 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 15906 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 33580 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 34982 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28298 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30143 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37465 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.6м/с
82%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 35753 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 29008 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 10315 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 12418 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 23773 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 14121 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 23915 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 33580 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 29144 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 35887 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Венесуела
Київська область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 30545 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 26458 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 32561 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 34850 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 90899 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

Роботу реєстрів відновили: у Мін'юсті заявили, що системи працюють у штатному режимі

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Фахівці Міністерства юстиції України та ДП "Національні інформаційні системи" відновили роботу державних реєстрів. Це сталося після тимчасового обмеження доступу через припинення електропостачання в центрі обробки даних.

Роботу реєстрів відновили: у Мін'юсті заявили, що системи працюють у штатному режимі

У Міністерстві юстиції заявили, що фахівці налагодили та повністю відновили роботу державних реєстрів, передає УНН.

Попри низькі погодні температури та нестабільність енергосистеми, команда Міністерство юстиції України спільно з фахівцями ДП "Національні інформаційні системи" у стислі строки налагодили та повністю відновили роботу державних реєстрів, продемонструвавши злагоджену роботу, професійність і високу відповідальність 

- йдеться у повідомленні. 

Додамо

Як повідомили у відомстві, у зв’язку з тимчасовим припиненням електропостачання в центрі обробки даних доступ до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, було тимчасово обмежено.

Після відновлення електропостачання фахівці провели поетапне відновлення роботи сервісів, а також виконали обов’язкові технічні перевірки стабільності та цілісності систем. Усі процеси відновлення та оновлення завершено успішно. Станом на зараз доступ до реєстрів повністю відновлено. Усі сервіси працюють у штатному режимі - резюмували у Мін'юсті.

Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції12.01.26, 15:57 • 2402 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Морози в Україні
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство юстиції України