Роботу реєстрів відновили: у Мін'юсті заявили, що системи працюють у штатному режимі
Київ • УНН
Фахівці Міністерства юстиції України та ДП "Національні інформаційні системи" відновили роботу державних реєстрів. Це сталося після тимчасового обмеження доступу через припинення електропостачання в центрі обробки даних.
У Міністерстві юстиції заявили, що фахівці налагодили та повністю відновили роботу державних реєстрів, передає УНН.
Попри низькі погодні температури та нестабільність енергосистеми, команда Міністерство юстиції України спільно з фахівцями ДП "Національні інформаційні системи" у стислі строки налагодили та повністю відновили роботу державних реєстрів, продемонструвавши злагоджену роботу, професійність і високу відповідальність
Додамо
Як повідомили у відомстві, у зв’язку з тимчасовим припиненням електропостачання в центрі обробки даних доступ до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, було тимчасово обмежено.
Після відновлення електропостачання фахівці провели поетапне відновлення роботи сервісів, а також виконали обов’язкові технічні перевірки стабільності та цілісності систем. Усі процеси відновлення та оновлення завершено успішно. Станом на зараз доступ до реєстрів повністю відновлено. Усі сервіси працюють у штатному режимі - резюмували у Мін'юсті.
Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції12.01.26, 15:57 • 2402 перегляди