Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції

11:16
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Теги
Автори
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Італія
Китай
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"8 січня, 08:37
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
The Guardian

Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції

Київ

 

Через перебої з електропостачанням на одному з центрів обробки даних тимчасово порушено доступ до деяких реєстрів Міністерства юстиції. Відновлювальні роботи вже тривають.

Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції

Через перебої зі світлом не працює низка реєстрів Міністерства юстиції, передає УНН із посиланням на Національні інформаційні системи.

У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України 

- йдеться у повідомленні.

За даними Національних інформаційних систем, наразі вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.

Додамо

Наразі не працює Рестр боржників, Державний реєстр актів цивільного стану громадян та ще низка реєстрів Мін'юсту.

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія