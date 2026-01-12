Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції

Через перебої зі світлом не працює низка реєстрів Міністерства юстиції, передає УНН із посиланням на Національні інформаційні системи.

У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України - йдеться у повідомленні.

За даними Національних інформаційних систем, наразі вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.

Додамо

Наразі не працює Рестр боржників, Державний реєстр актів цивільного стану громадян та ще низка реєстрів Мін'юсту.