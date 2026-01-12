Перебої зі світлом призвели до зупинки роботи реєстрів Міністерства юстиції
Київ • УНН
Через перебої з електропостачанням на одному з центрів обробки даних тимчасово порушено доступ до деяких реєстрів Міністерства юстиції. Відновлювальні роботи вже тривають.
Через перебої зі світлом не працює низка реєстрів Міністерства юстиції, передає УНН із посиланням на Національні інформаційні системи.
У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України
За даними Національних інформаційних систем, наразі вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.
Додамо
Наразі не працює Рестр боржників, Державний реєстр актів цивільного стану громадян та ще низка реєстрів Мін'юсту.