Перебои со светом привели к остановке работы реестров Министерства юстиции

Из-за перебоев со светом не работает ряд реестров Министерства юстиции, передает УНН со ссылкой на Национальные информационные системы.

В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины - говорится в сообщении.

По данным Национальных информационных систем, сейчас принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения.

Добавим

Сейчас не работает Реестр должников, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и еще ряд реестров Минюста.