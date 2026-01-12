Перебои со светом привели к остановке работы реестров Министерства юстиции
Киев • УНН
Из-за перебоев с электроснабжением на одном из центров обработки данных временно нарушен доступ к некоторым реестрам Министерства юстиции. Восстановительные работы уже ведутся.
Из-за перебоев со светом не работает ряд реестров Министерства юстиции, передает УНН со ссылкой на Национальные информационные системы.
В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины
По данным Национальных информационных систем, сейчас принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения.
Добавим
Сейчас не работает Реестр должников, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и еще ряд реестров Минюста.