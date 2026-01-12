Работа реестров возобновлена: в Минюсте заявили, что системы работают в штатном режиме
Киев • УНН
Специалисты Министерства юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" возобновили работу государственных реестров. Это произошло после временного ограничения доступа из-за прекращения электроснабжения в центре обработки данных.
В Министерстве юстиции заявили, что специалисты наладили и полностью возобновили работу государственных реестров, передает УНН.
Несмотря на низкие погодные температуры и нестабильность энергосистемы, команда Министерства юстиции Украины совместно со специалистами ГП "Национальные информационные системы" в сжатые сроки наладили и полностью возобновили работу государственных реестров, продемонстрировав слаженную работу, профессионализм и высокую ответственность
Добавим
Как сообщили в ведомстве, в связи с временным прекращением электроснабжения в центре обработки данных доступ к Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, был временно ограничен.
После возобновления электроснабжения специалисты провели поэтапное возобновление работы сервисов, а также выполнили обязательные технические проверки стабильности и целостности систем. Все процессы восстановления и обновления завершены успешно. По состоянию на сейчас доступ к реестрам полностью восстановлен. Все сервисы работают в штатном режиме - резюмировали в Минюсте.
