Работа реестров возобновлена: в Минюсте заявили, что системы работают в штатном режиме

В Министерстве юстиции заявили, что специалисты наладили и полностью возобновили работу государственных реестров, передает УНН.

Несмотря на низкие погодные температуры и нестабильность энергосистемы, команда Министерства юстиции Украины совместно со специалистами ГП "Национальные информационные системы" в сжатые сроки наладили и полностью возобновили работу государственных реестров, продемонстрировав слаженную работу, профессионализм и высокую ответственность