17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:17
Работа реестров возобновлена: в Минюсте заявили, что системы работают в штатном режиме

Киев

 • 108 просмотра

Специалисты Министерства юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" возобновили работу государственных реестров. Это произошло после временного ограничения доступа из-за прекращения электроснабжения в центре обработки данных.

В Министерстве юстиции заявили, что специалисты наладили и полностью возобновили работу государственных реестров, передает УНН.

Несмотря на низкие погодные температуры и нестабильность энергосистемы, команда Министерства юстиции Украины совместно со специалистами ГП "Национальные информационные системы" в сжатые сроки наладили и полностью возобновили работу государственных реестров, продемонстрировав слаженную работу, профессионализм и высокую ответственность

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в связи с временным прекращением электроснабжения в центре обработки данных доступ к Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, был временно ограничен.

После возобновления электроснабжения специалисты провели поэтапное возобновление работы сервисов, а также выполнили обязательные технические проверки стабильности и целостности систем. Все процессы восстановления и обновления завершены успешно. По состоянию на сейчас доступ к реестрам полностью восстановлен. Все сервисы работают в штатном режиме - резюмировали в Минюсте.

Антонина Туманова

