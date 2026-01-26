На кордоні України з Польщею відновили роботу після збою бази даних

Роботу бази даних у Польщі на кордоні з Україною після технічного збою відновлено, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Нагадаємо

На польських пунктах пропуску з Львівською та Волинською областями стався технічний збій бази даних. Фахівці працюють над усуненням неполадок, потяги оформлюватимуться повільніше.