Ексклюзив
08:52 • 3968 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 8276 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 19667 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 30211 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 26910 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 24851 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 20697 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 18033 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16782 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16691 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
На кордоні України з Польщею відновили роботу після збою бази даних

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Держприкордонслужба повідомила про відновлення роботи бази даних на польських пунктах пропуску. Раніше стався технічний збій.

На кордоні України з Польщею відновили роботу після збою бази даних

Роботу бази даних у Польщі на кордоні з Україною після технічного збою відновлено, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Роботу відновлено

- повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо

На польських пунктах пропуску з Львівською та Волинською областями стався технічний збій бази даних. Фахівці працюють над усуненням неполадок, потяги оформлюватимуться повільніше.

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Львівська область
Волинська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща