На кордоні України з Польщею відновили роботу після збою бази даних
Київ • УНН
Держприкордонслужба повідомила про відновлення роботи бази даних на польських пунктах пропуску. Раніше стався технічний збій.
Роботу бази даних у Польщі на кордоні з Україною після технічного збою відновлено, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Роботу відновлено
Нагадаємо
На польських пунктах пропуску з Львівською та Волинською областями стався технічний збій бази даних. Фахівці працюють над усуненням неполадок, потяги оформлюватимуться повільніше.