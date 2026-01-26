На границе Украины с Польшей возобновили работу после сбоя базы данных
Киев • УНН
Госпогранслужба сообщила о возобновлении работы базы данных на польских пунктах пропуска. Ранее произошел технический сбой.
Работа базы данных в Польше на границе с Украиной после технического сбоя возобновлена, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Работа возобновлена
Напомним
На польских пунктах пропуска с Львовской и Волынской областями произошел технический сбой базы данных. Специалисты работают над устранением неполадок, поезда будут оформляться медленнее.