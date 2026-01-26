На границе Украины с Польшей возобновили работу после сбоя базы данных

Работа базы данных в Польше на границе с Украиной после технического сбоя возобновлена, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Работа возобновлена - сообщили в ГПСУ.

Напомним

На польских пунктах пропуска с Львовской и Волынской областями произошел технический сбой базы данных. Специалисты работают над устранением неполадок, поезда будут оформляться медленнее.