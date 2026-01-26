$43.140.03
Эксклюзив
08:52 • 4278 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 8590 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 19785 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 30325 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 27006 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 24893 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20730 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 18039 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16788 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16694 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На границе Украины с Польшей возобновили работу после сбоя базы данных

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Госпогранслужба сообщила о возобновлении работы базы данных на польских пунктах пропуска. Ранее произошел технический сбой.

На границе Украины с Польшей возобновили работу после сбоя базы данных

Работа базы данных в Польше на границе с Украиной после технического сбоя возобновлена, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Работа возобновлена

- сообщили в ГПСУ.

Напомним

На польских пунктах пропуска с Львовской и Волынской областями произошел технический сбой базы данных. Специалисты работают над устранением неполадок, поезда будут оформляться медленнее.

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Львовская область
Волынская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша