РНБО закликали зробити низку українських каналів обов’язковими для трансляції до закінчення війни з РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Інтернет Асоціація України просить Раду з національної безпеки та оборони розглянути пропозиції щодо ініціювання внесення головних загальнонаціональних телеканалів провідних медійних груп, таких як Україна, 1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, Інтер, до складу універсальної програмної послуги, як обов‘язкових для трансляції по всій території України, щонайменше на період відсічі збройній агресії РФ. Про це йдеться у листі до секретаря РНБО, оприлюдненому ІнАУ, передає УНН.

Цитата

“Просимо Вас розглянути на засіданні РНБОУ і подати Президентові України пропозиції щодо заходів інформаційного характеру відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам України, а саме щодо внесення головних загальнонаціональних телеканалів провідних медійних груп, таких як Україна, 1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, Інтер, до складу універсальної програмної послуги, як обов‘язкових для трансляції по всій території України, щонайменше на період відсічі збройній агресії РФ”, — йдеться в листі ІнАУ.

“Такий підхід дозволить не лише зменшити ворожий вплив на інформаційний простір України, а й дасть змогу зменшити вартість надання послуг телебачення для кінцевого споживача щонайменше на 25% від поточної вартості”, — зазначається в листі.

Деталі

Так, в асоціації пояснюють, що основні вітчизняні медіагрупи, телеканали яких мають високий рейтинг у перегляді населенням країни, а саме, “1+1 медіа”, “Інтер медіа груп”, “Медіа Група Україна” та StarLightMedia, одночасного, без визначення причини, направили листи з повідомленням про розірвання в односторонньому порядку угод про ретрансляцію їх каналів в кабельних мережах одного з членів ІнАУ — ТОВ “Мережа Ланет”.

За даними ІнАУ, Ланет надає послуги з кабельної ретрансляції каналів цих медіагруп на територіях, визначених Стратегією регіонального розвитку на період 2021 — 2027 років як прикордонні території в несприятливих умовах, в тому числі і прилеглих до тимчасово окупованих територій.

Фактично, провайдери змушені приймати умови медіагруп щодо права розірвати договір в односторонньому порядку без повідомлення причини. Це дає змогу медіагрупам, які займають домінуюче становище на ринку, втручатись у діяльність провайдерів і на свій розсуд форматувати інформаційне поле кабельної ретрансляції, порушуючи як господарські права провайдерів, так і права користувачів на доступ до інформації, зазначають в асоціації.

“В цих умовах жителі територіальних громад, особливо тих, які розміщені на прикордонних територіях в несприятливих умовах, в тому числі і прилеглих до тимчасово окупованих територій, так само як жителі решти території України підштовхуються до користування закордонним інформаційним продуктом, передусім виробленим на території держави-агресора РФ, який до того ж доступний без кодування на всій території України”, — наголошує ІнАУ в листі до РНБО.

Довідково

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років.

Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

3 лютого Зеленський вперше прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

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