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СНБО призвали сделать ряд украинских каналов обязательными для трансляции до окончания войны с РФ

СНБО призвали сделать ряд украинских каналов обязательными для трансляции до окончания войны с РФ

Киев  •  УНН

 • 28558 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Интернет Ассоциация Украины просит Раду по национальной безопасности и обороны рассмотреть предложения по инициированию внесения главных общенациональных телеканалов ведущих медийных групп, таких как Украина, 1+1, СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, в состав универсальной программной услуги, как обязательных для трансляции по всей территории Украины, по меньшей мере на период отпора вооруженной агрессии РФ. Об этом говорится в письме к секретарю СНБО, обнародованном ИнАУ, передает УНН.

Цитата

"Просим Вас рассмотреть на заседании СНБОУ и подать Президенту Украины предложения относительно мер информационного характера в соответствии с масштабом потенциальных и реальных угроз национальным интересам Украины, а именно о внесении главных общенациональных телеканалов ведущих медийных групп, таких как Украина, 1+1, СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, в состав универсальной программной услуги, как обязательных для трансляции по всей территории Украины, по меньшей мере на период отпора вооруженной агрессии РФ", - говорится в письме ИнАУ.

"Такой подход позволит не только уменьшить враждебное влияние на информационное пространство Украины, но и позволит снизить стоимость предоставления услуг телевидения для конечного потребителя минимум на 25% от текущей стоимости", - отмечается в письме.

Детали

Так, в ассоциации объясняют, что основные отечественные медиагруппы, телеканалы которых имеют высокий рейтинг в просмотре населением страны, в частности, "1+1 медиа", "Интер медиа групп", "Медиа Группа Украина" и StarLightMedia, одновременного, без определения причины направили письма с уведомлением о расторжении в одностороннем порядке соглашений о ретрансляции их каналов в кабельных сетях одного из членов ИнАУ - ООО "Сеть Ланет".

По данным ИнАУ, Ланет предоставляет услуги по кабельной ретрансляции каналов этих медиагруппы на территориях, определенных Стратегией регионального развития на период 2021 - 2027 годов как пограничные территории в неблагоприятных условиях, в том числе и прилегающих к временно оккупированным территориям.

Фактически, провайдеры вынуждены принимать условия медиагруппы о праве расторгнуть договор в одностороннем порядке без уведомления причины. Это позволяет медиагруппам, которые занимают доминирующее положение на рынке, вмешиваться в деятельность провайдеров и по своему усмотрению форматировать информационное поле кабельной ретрансляции, нарушая как хозяйственные права провайдеров, так и права пользователей на доступ к информации, отмечают в ассоциации.

"В этих условиях жителей территориальных общин, особенно тех, которые размещены на приграничных территориях в неблагоприятных условиях, в том числе и прилегающих к временно оккупированным территориям, так же как жителей остальной территории Украины подталкивают к пользованию зарубежного информационного продукта, прежде всего производимого на территории государства-агрессора РФ, который к тому же доступен без кодирования на всей территории Украины", - отмечает ИнАУ в письме к СНБО.

Справка

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет.

Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Новые коммуникации" - ZIK, "НОВОСТИ 24 ЧАСА" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛИДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "ТВ ВЫБОР" - 112 канал, "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Ариадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский впервые прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения - "трудное решение".

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