Рівень тіньової економіки найнижчий за більш ніж десятиліття - МЕРТ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Рівень тіньової економіки в Україні знизився до найнижчого за останні 11 років рівня. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВР, передає корреспондент УНН.
"У 2018 році в Україні зафіксовано найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років – 30% від ВВП. Це на 10% нижче ніж в 2015 році", - зазначив Кубів.
Нагадаємо, Кубів назвав терміни росту ВВП України вище докризового рівня.
Також нагадаємо, за даними МЕРТ, експерти державного та недержавного сектору погіршили прогноз зростання ВВП України до 2,7% при інфляції на рівні 8,7% у 2019 році.