Уровень теневой экономики самый низкий за более чем десятилетие - МЭРТ

"В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10% ниже в 2015 году", - отметил Кубив.

Напомним, Кубив назвал сроки роста ВВП Украины выше докризисного уровня.

Также напомним, по данным МЭРТ, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.