Уровень теневой экономики самый низкий за более чем десятилетие - МЭРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Уровень теневой экономики в Украине снизился до самого низкого за последние 11 лет уровня. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10% ниже в 2015 году", - отметил Кубив.
Напомним, Кубив назвал сроки роста ВВП Украины выше докризисного уровня.
Также напомним, по данным МЭРТ, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.