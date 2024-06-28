Рішення ЄСПЛ у справі “Україна проти росії щодо Криму” є можливістю встановити справедливість на міжнародному рівні - Мудра

Рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо порушень росією прав людини в тимчасово окупованому Криму стане можливістю для України встановити справедливість на міжнародному рівні. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступник Офісу президента Ірина Мудра, передає УНН.

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Цінність рішення складно переоцінити, адже Україна вперше з початку російської агресії, з 2014 року, отримала рішення, в якому міжнародна судова інстанції визнала росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень прав і свобод людини на окупованій території Криму та міста Севастополь. ЄСПЛ також визнав, що рф здійснює контроль над Кримом та Севастополем щонайменше з 27 лютого 2024 року і, таким чином, повністю відхилив заперечення рф про так звану законність приєднання території Криму до росії