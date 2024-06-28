Рішення ЄСПЛ у справі “Україна проти росії щодо Криму” є можливістю встановити справедливість на міжнародному рівні - Мудра
Київ • УНН
Європейський суд з прав людини постановив, що рф несе відповідальність за систематичні порушення прав людини в окупованому Криму, відхиливши претензії Росії на легітимність анексії та надавши Україні можливість встановити справедливість на міжнародному рівні.
Рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо порушень росією прав людини в тимчасово окупованому Криму стане можливістю для України встановити справедливість на міжнародному рівні. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступник Офісу президента Ірина Мудра, передає УНН.
Деталі
Цінність рішення складно переоцінити, адже Україна вперше з початку російської агресії, з 2014 року, отримала рішення, в якому міжнародна судова інстанції визнала росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень прав і свобод людини на окупованій території Криму та міста Севастополь. ЄСПЛ також визнав, що рф здійснює контроль над Кримом та Севастополем щонайменше з 27 лютого 2024 року і, таким чином, повністю відхилив заперечення рф про так звану законність приєднання території Криму до росії
Вона зазначила, що ЄСПЛ також вдалося довести адміністративної практики порушень з боку рф – повторення дій несумісних з положеннями Конвенції та офіційна терпимість з боку державних органів.
Одним з ключових моментів в цьому рішенні – визнання, що рф, в порушення правил міжнародного гуманітарного права і відповідно Конвенції про захист прав людини, встановила своє законодавство на тимчасово окупованій території Криму. А це означає, що всі так звані постанови, закони та інші акти, які були видані РФ на території Криму та дії, які вчинялися на їх підставі – не будуть визнані ЄСПЛ легітимними. Вся судова система на окупованій території та рішення, що прийняті такими судами не є законними для розгляду справ у ЄСПЛ. Рішення ЄСПЛ є можливістю для України встановити справедливість на міжнародному рівні. Показати світовій спільноті реальні докази злочинів рф, оцінені міжнародним, незалежним судом
За її словами, рішення суду буде інструментом для арбітражів та загалом для України на дипломатичному, політичному та юридичному рівнях.
Таким чином, отримане рішення щодо міждержавної справи "Україна проти росії щодо Криму" буде одним з ключових для судів різних юрисдикцій при вирішенні спорів, пов’язаних з тимчасовою окупацією Криму та Севастополя
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо суті у першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)". Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко зазначала, що це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.