Киев • УНН
Европейский суд по правам человека постановил, что рф несет ответственность за систематические нарушения прав человека в оккупированном Крыму, отклонив претензии России на легитимность аннексии и предоставив Украине возможность установить справедливость на международном уровне.
Решение Европейского суда по правам человека по делу о нарушениях Россией прав человека во временно оккупированном Крыму станет возможностью для Украины установить справедливость на международном уровне. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель Офиса президента Ирина Мудрая, передает УНН.
Детали
Ценность решения сложно переоценить, ведь Украина впервые с начала российской агрессии, с 2014 года, получила решение, в котором международная судебная инстанции признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений прав и свобод человека на оккупированной территории Крыма и города Севастополь. ЕСПЧ также признал, что рф осуществляет контроль над Крымом и Севастополем по меньшей мере с 27 февраля 2024 года и, таким образом, полностью отклонил возражения рф о так называемой законности присоединения территории Крыма к России
Она отметила, что ЕСПЧ также удалось доказать административной практики нарушений со стороны рф - повторение действий несовместимых с положениями Конвенции и официальная терпимость со стороны государственных органов.
Одним из ключевых моментов в этом решении - признание, что рф, в нарушение правил международного гуманитарного права и соответственно Конвенции о защите прав человека, установила свое законодательство на временно оккупированной территории Крыма. А это значит, что все так называемые постановления, законы и другие акты, которые были изданы РФ на территории Крыма и действия, которые совершались на их основании - не будут признаны ЕСПЧ легитимными. Вся судебная система на оккупированной территории и решения, принятые такими судами не являются законными для рассмотрения дел в ЕСПЧ. Решение ЕСПЧ является возможностью для Украины установить справедливость на международном уровне. Показать мировому сообществу реальные доказательства преступлений рф, оцененные международным, независимым судом
По ее словам, решение суда будет инструментом для арбитражей и в целом для Украины на дипломатическом, политическом и юридическом уровнях.
Таким образом, полученное решение по межгосударственному делу "Украина против России по Крыму" будет одним из ключевых для судов различных юрисдикций при решении споров, связанных с временной оккупацией Крыма и Севастополя
Напомним,
Европейский суд по правам человека объявил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (по Крыму)". Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко отметила, что это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.