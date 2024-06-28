Решение Европейского суда по правам человека по делу о нарушениях Россией прав человека во временно оккупированном Крыму станет возможностью для Украины установить справедливость на международном уровне. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель Офиса президента Ирина Мудрая, передает УНН.

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Ценность решения сложно переоценить, ведь Украина впервые с начала российской агрессии, с 2014 года, получила решение, в котором международная судебная инстанции признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений прав и свобод человека на оккупированной территории Крыма и города Севастополь. ЕСПЧ также признал, что рф осуществляет контроль над Крымом и Севастополем по меньшей мере с 27 февраля 2024 года и, таким образом, полностью отклонил возражения рф о так называемой законности присоединения территории Крыма к России - заявила Мудра.

Она отметила, что ЕСПЧ также удалось доказать административной практики нарушений со стороны рф - повторение действий несовместимых с положениями Конвенции и официальная терпимость со стороны государственных органов.

Одним из ключевых моментов в этом решении - признание, что рф, в нарушение правил международного гуманитарного права и соответственно Конвенции о защите прав человека, установила свое законодательство на временно оккупированной территории Крыма. А это значит, что все так называемые постановления, законы и другие акты, которые были изданы РФ на территории Крыма и действия, которые совершались на их основании - не будут признаны ЕСПЧ легитимными. Вся судебная система на оккупированной территории и решения, принятые такими судами не являются законными для рассмотрения дел в ЕСПЧ. Решение ЕСПЧ является возможностью для Украины установить справедливость на международном уровне. Показать мировому сообществу реальные доказательства преступлений рф, оцененные международным, независимым судом - добавила Мудрая.

По ее словам, решение суда будет инструментом для арбитражей и в целом для Украины на дипломатическом, политическом и юридическом уровнях.

Таким образом, полученное решение по межгосударственному делу "Украина против России по Крыму" будет одним из ключевых для судов различных юрисдикций при решении споров, связанных с временной оккупацией Крыма и Севастополя - резюмировала Мудрая.

Напомним,

Европейский суд по правам человека объявил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (по Крыму)". Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко отметила, что это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.