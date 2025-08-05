Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад - Клименко

$41.790.03
48.350.70
ukenru
12:15 • 22564 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
10:48 • 25812 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 56989 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 34675 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 32235 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 35247 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 83290 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 121943 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 80608 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 140085 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.5м/с
48%
752мм
Популярнi новини
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалихPhoto5 серпня, 05:15 • 43537 перегляди
Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту5 серпня, 05:37 • 21311 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду5 серпня, 06:57 • 79738 перегляди
Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні10:41 • 15714 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 43893 перегляди
Публікації
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo12:15 • 22591 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 44285 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 57026 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 83311 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 121963 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Данія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 48780 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 71026 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 64028 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 68177 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 370214 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нафта
Ручна граната
Пістолет
MIM-23 Hawk

Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад - Клименко

Київ • УНН

 • 1688 перегляди

МВС запроваджує нову систему закупівель у Нацгвардії: єдина комісія ухвалюватиме рішення, а майже 200 тилових посад скоротять. Це має забезпечити прозорість та ефективність логістики для потреб передової.

Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад - Клименко

Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Клименко сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем

- підкреслив він.

Деталі плану:

  • Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
    • Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.
      • Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
        • Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього - жодного підпису.

          Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій

          - резюмував Клименко.

          Нагадаємо

          Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед фігурантів чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Останніх вже відсторонено від посади.

          Ольга Розгон

          СуспільствоПолітика
          Національна гвардія України
          Міністерство внутрішніх справ України
          Ігор Клименко
          Україна