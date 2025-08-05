Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад - Клименко

Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Клименко сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

Деталі плану:

Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій