Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад - Клименко
Київ • УНН
МВС запроваджує нову систему закупівель у Нацгвардії: єдина комісія ухвалюватиме рішення, а майже 200 тилових посад скоротять. Це має забезпечити прозорість та ефективність логістики для потреб передової.
Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Клименко сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.
Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем
Деталі плану:
- Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
- Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.
- Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
- Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього - жодного підпису.
Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед фігурантів чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Останніх вже відсторонено від посади.