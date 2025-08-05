Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия, сокращается почти 200 тыловых должностей - Клименко

Логистика должна работать как механизм поддержки каждого бойца на передовой. Система, которая не выдерживает вызовов войны, должна быть изменена. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Клименко сегодня провел совещание с командованием Национальной гвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.

Детали плана:

Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение Президента. И это - вопрос доверия ко всей системе. В то же время проверяем все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность. Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой ощущают наши боевые подразделения на передовой