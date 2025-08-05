Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия, сокращается почти 200 тыловых должностей - Клименко
Киев • УНН
МВД вводит новую систему закупок в Нацгвардии: единая комиссия будет принимать решения, а почти 200 тыловых должностей сократят. Это должно обеспечить прозрачность и эффективность логистики для нужд передовой.
Логистика должна работать как механизм поддержки каждого бойца на передовой. Система, которая не выдерживает вызовов войны, должна быть изменена. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Клименко сегодня провел совещание с командованием Национальной гвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.
Заслушал доклад командующего, бригадного генерала Александра Пивненко, относительно перспективной модели оборонных закупок. Есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем
Детали плана:
- Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решения о закупках.
- Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью - оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, – каждое должностное лицо.
- Сокращается почти 200 тыловых должностей - ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.
- Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе – полиграфа. Без этого - ни одной подписи.
Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение Президента. И это - вопрос доверия ко всей системе. В то же время проверяем все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность. Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой ощущают наши боевые подразделения на передовой
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди фигурантов действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. Последние уже отстранены от должности.