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Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия, сокращается почти 200 тыловых должностей - Клименко

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

МВД вводит новую систему закупок в Нацгвардии: единая комиссия будет принимать решения, а почти 200 тыловых должностей сократят. Это должно обеспечить прозрачность и эффективность логистики для нужд передовой.

Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия, сокращается почти 200 тыловых должностей - Клименко

Логистика должна работать как механизм поддержки каждого бойца на передовой. Система, которая не выдерживает вызовов войны, должна быть изменена. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Клименко сегодня провел совещание с командованием Национальной гвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.

Заслушал доклад командующего, бригадного генерала Александра Пивненко, относительно перспективной модели оборонных закупок. Есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем

- подчеркнул он.

Детали плана:

  • Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решения о закупках.
    • Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью - оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, – каждое должностное лицо.
      • Сокращается почти 200 тыловых должностей - ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.
        • Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе – полиграфа. Без этого - ни одной подписи.

          Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение Президента. И это - вопрос доверия ко всей системе. В то же время проверяем все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность. Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой ощущают наши боевые подразделения на передовой

          - резюмировал Клименко.

          Напомним

          Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди фигурантов действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. Последние уже отстранены от должности.

          Ольга Розгон

          Обществополитика
          Национальная гвардия Украины
          Министерство внутренних дел Украины
          Игорь Клименко
          Украина