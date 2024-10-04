Рішення про економічне бронювання прийнято - нардеп
Київ • УНН
Мінекономіки схвалило рішення про впровадження моделі економічного бронювання. Розглядаються три моделі, що включатимуть оцінку критичності підприємства або працівника.
Мінекономіки підтримало рішення про впровадження моделі економічного бронювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк за підсумками засідання комітету ВР з питань бюджету, передає УНН.
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Він повідомив, що в Мінекономіки розглядають три моделі економічного бронювання, що включатимуть оцінку критичного значення підприємства або працівника.
Кіндратів Віталій (заступник Мінекономіки) сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва". Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати
Нагадаємо
У червні у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у який заклали концепцію "економічного бронювання".
Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".
Згодом до ВР внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" , згідно з якими можна буде забронювати працівників за 20 400 грн. Документи дають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.
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