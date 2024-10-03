Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації через "Дію": про що йдеться
Київ • УНН
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних через "Дію". Тепер до списку включаються особи на персональному військовому обліку у державних органах, а переведення на спецоблік здійснюється автоматично за певних умов.
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, тобто через "Дію". Про це йдеться у постанові уряду від 1 жовтня, передає УНН.
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Згідно з цими змінами, до списку на бронювання "включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі".
В інформації про бронювання має бути:
- “реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
- військово-облікова спеціальність;
- дата уточнення військово-облікових даних.”.
У разі позитивного результату перевірки, проведеної засобами Реєстру військовозобов’язаних, переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:
- перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
- уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
- не перебуває у розшуку.
Понад 900 тисяч українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання - Шмигаль15.09.24, 12:10 • 83934 перегляди