Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации через "Дію": о чем идет речь

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, то есть через «Дію». Об этом говорится в постановлении правительства от 1 октября, передает УНН.

Детали

Согласно этим изменениям, в список на бронирование «включаются военнообязанные, которые взяты на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении».

В информации о бронировании должно быть:

«реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.».

В случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на воинском учете;

не находится в розыске.

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