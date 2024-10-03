Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации через "Дію": о чем идет речь
Киев • УНН
Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных через «Дію». Теперь в список включаются лица на персональном воинском учете в государственных органах, а перевод на спецучет осуществляется автоматически при определенных условиях.
Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, то есть через «Дію». Об этом говорится в постановлении правительства от 1 октября, передает УНН.
Детали
Согласно этим изменениям, в список на бронирование «включаются военнообязанные, которые взяты на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении».
В информации о бронировании должно быть:
- «реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
- военно-учетная специальность;
- дата уточнения военно-учетных данных.».
В случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:
- состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
- уточнил данные о пребывании на воинском учете;
- не находится в розыске.
Error 42: something went wrong15 сентября 2024, 09:10 • 83777 просмотров