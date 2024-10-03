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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации через "Дію": о чем идет речь

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 06:34  •  4142 просмотра

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Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных через «Дію». Теперь в список включаются лица на персональном воинском учете в государственных органах, а перевод на спецучет осуществляется автоматически при определенных условиях.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, то есть через «Дію».  Об этом говорится в постановлении правительства от 1 октября, передает УНН

Детали 

Согласно этим изменениям,  в список на бронирование «включаются военнообязанные, которые взяты на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении».

В  информации о бронировании должно быть: 

  • «реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме); 
  • военно-учетная специальность; 
  • дата уточнения военно-учетных данных.».

В случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный: 

  • состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме); 
  • уточнил данные о пребывании на воинском учете; 
  • не находится в розыске.

Error 42: something went wrong15 сентября 2024, 09:10 • 83777 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество