Решение об экономическом бронировании принято - нардеп

Минэкономики поддержало решение о внедрении модели экономического бронирования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк по итогам заседания комитета ВР по вопросам бюджета, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что в Минэкономики рассматривают три модели экономического бронирования, которые будут включать оценку критического значения предприятия или работника.

Киндратив Виталий (заместитель Минэкономики) сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты