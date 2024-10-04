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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Решение об экономическом бронировании принято - нардеп

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4 октября 2024, 09:21  •  2848 просмотра

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Минэкономики одобрило решение о внедрении модели экономического бронирования. Рассматриваются три модели, которые будут включать оценку критичности предприятия или работника.

Минэкономики поддержало решение о внедрении модели экономического бронирования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк по итогам заседания комитета ВР по вопросам бюджета, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что в Минэкономики рассматривают три модели экономического бронирования, которые будут включать оценку критического значения предприятия или работника.

Киндратив Виталий (заместитель Минэкономики) сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты

- сообщил Железняк.

Напомним

В июне в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования".

Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Впоследствии в ВР внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании", согласно которым можно будет забронировать работников за 20 400 грн. Документы дают возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации через "Дію": о чем идет речь3 октября 2024, 06:34 • 11356 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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