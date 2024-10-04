Решение об экономическом бронировании принято - нардеп
Киев • УНН
Минэкономики одобрило решение о внедрении модели экономического бронирования. Рассматриваются три модели, которые будут включать оценку критичности предприятия или работника.
Минэкономики поддержало решение о внедрении модели экономического бронирования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк по итогам заседания комитета ВР по вопросам бюджета, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что в Минэкономики рассматривают три модели экономического бронирования, которые будут включать оценку критического значения предприятия или работника.
Киндратив Виталий (заместитель Минэкономики) сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты
Напомним
В июне в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования".
Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".
Впоследствии в ВР внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании", согласно которым можно будет забронировать работников за 20 400 грн. Документы дают возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.
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