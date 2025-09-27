Рідкісний BMW E28 M5 виставили на продаж

Рідкісний BMW E28 M5 - один із 1239 легенд американського ринку з відповідними апгрейдами двигуна - виставили на продаж, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Цей BMW M5 1988 року, представлений на аукціоні "Bring a Trailer", як зазначається, "є чимось особливим".

"Це екземпляр, що добре зберігся, з апгрейдами, що відповідають тому періоду, які повинні зробити його ще більш захоплюючим у водінні. Що робить цей E28 M5 особливо привабливим, то це його бездоганний зовнішній вигляд і задокументована історія. Дані Carfax показують деякі розбіжності в пробігу між 1993 і 2017 роками, але при пробігу 59 тисяч миль (94 951 км) цей екземпляр із чорним салоном та натуральною шкірою демонструє стан, який рідко зустрінеш", - ідеться у публікації.

Головна перлина, як повідомляється, - оригінальний 3,5-літровий рядний шестициліндровий двигун M88 (запозичений у легендарного суперкара BMW M1), який був перероблений і збільшений до 3,6 літра в 1998 фахівцями Korman Autoworks. Потужність північноамериканських M5 була знижена з 286 до 256 к.с., тому ця модифікація повинна повернути їм трохи динаміки і збільшити крутний момент. Нещодавнє обслуговування включало заміну водяного насоса, компонентів системи запалювання та інших необхідних деталей, а замінені п'ятиступінчаста механічна коробка Getrag передач і диференціал підвищеного тертя повинні забезпечити плавний хід, пише видання.

Список обладнання E28 звучить як хіт розкоші 1980-х років: спортивні сидіння з електроприводом та підігрівом, круїз-контроль, кондиціонер та культові 16-дюймові диски BBS із плетенням. Амортизатори Bilstein і пружини H&R забезпечують сучасну динаміку управління, зберігаючи при цьому вишукані ходові якості седана 80-х років, зазначає видання.

Новий E28 M5 коштував близько 48 000 доларів - дуже солідна сума для 1988 року. Сьогодні на ринку можна знайти автомобілі в ідеальному стані, які коштують від 40 000 до 80 000 доларів, а ціни на виняткові автомобілі сягають шестизначних цифр. При поточній ціні 32 500 доларів цей удосконалений екземпляр є привабливою цінністю для ентузіастів, що шукають оригінальний BMW M5. Однак аукціон триває ще менше тижня.

Автомобіль був проданий на BaT у квітні 2025 року і нещодавно придбаний нинішнім дилером у Каліфорнії.

Доповнення

BMW E28 M5 видання називає "справжнім шедевром серед суперседанів". Саме він, як вказано, задав тон високопродуктивному розкішному седану і створив ауру BMW M. З випуском з 1985 по 1988 рік, він був випущений всього в 1239 екземплярах, що робило кожен з них ще ціннішим. Спочатку BMW планував випустити лише 500 екземплярів, але пізніше додав 739, оскільки перша партія продавалася дуже добре.