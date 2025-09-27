Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажу

Редкий BMW E28 M5 - один из 1239 легенд американского рынка с соответствующими апгрейдами двигателя - выставлен на продажу, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Этот BMW M5 1988 года, представленный на аукционе "Bring a Trailer", как отмечается, "является чем-то особенным".

"Это хорошо сохранившийся экземпляр с апгрейдами, соответствующими тому периоду, которые должны сделать его еще более захватывающим в вождении. Что делает этот E28 M5 особенно привлекательным, так это его безупречный внешний вид и задокументированная история. Данные Carfax показывают некоторые расхождения в пробеге между 1993 и 2017 годами, но при пробеге 59 тысяч миль (94 951 км) этот экземпляр с черным салоном и натуральной кожей демонстрирует состояние, которое редко встретишь", - говорится в публикации.

Главная жемчужина, как сообщается, - оригинальный 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M88 (заимствованный у легендарного суперкара BMW M1), который был переработан и увеличен до 3,6 литра в 1998 году специалистами Korman Autoworks. Мощность североамериканских M5 была снижена с 286 до 256 л.с., поэтому эта модификация должна вернуть им немного динамики и увеличить крутящий момент. Недавнее обслуживание включало замену водяного насоса, компонентов системы зажигания и других необходимых деталей, а замененные пятиступенчатая механическая коробка Getrag передач и дифференциал повышенного трения должны обеспечить плавный ход, пишет издание.

Список оборудования E28 звучит как хит роскоши 1980-х годов: спортивные сиденья с электроприводом и подогревом, круиз-контроль, кондиционер и культовые 16-дюймовые диски BBS с плетением. Амортизаторы Bilstein и пружины H&R обеспечивают современную динамику управления, сохраняя при этом изысканные ходовые качества седана 80-х годов, отмечает издание.

Новый E28 M5 стоил около 48 000 долларов - очень солидная сумма для 1988 года. Сегодня на рынке можно найти автомобили в идеальном состоянии, которые стоят от 40 000 до 80 000 долларов, а цены на исключительные автомобили достигают шестизначных цифр. При текущей цене 32 500 долларов этот усовершенствованный экземпляр является привлекательной ценностью для энтузиастов, ищущих оригинальный BMW M5. Однако аукцион длится еще меньше недели.

Автомобиль был продан на BaT в апреле 2025 года и недавно приобретен нынешним дилером в Калифорнии.

Дополнение

BMW E28 M5 издание называет "настоящим шедевром среди суперседанов". Именно он, как указано, задал тон высокопроизводительному роскошному седану и создал ауру BMW M. С выпуском с 1985 по 1988 год, он был выпущен всего в 1239 экземплярах, что делало каждый из них еще ценнее. Изначально BMW планировал выпустить только 500 экземпляров, но позже добавил 739, поскольку первая партия продавалась очень хорошо.