Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажу

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 сентября, 14:33 • 42718 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 83596 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 35142 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 34452 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 33428 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25372 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 48036 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 50323 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49823 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30266 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.5м/с
38%
759мм
Популярные новости
В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27 сентября, 01:36 • 7452 просмотра
Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы27 сентября, 01:56 • 3762 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 11809 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 14768 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 5790 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 14827 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 83609 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 38594 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 48038 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 50325 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Дания
Соединённые Штаты
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 42724 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 33192 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 38554 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 40903 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 48520 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times

Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажу

Киев • УНН

 • 850 просмотра

На аукционе "Bring a Trailer" выставлен на продажу BMW M5 1988 года, один из 1239 экземпляров для американского рынка. Автомобиль имеет оригинальный 3,5-литровый двигатель M88, переделанный до 3,6 литра, и пробег 94 951 км.

Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажу

Редкий BMW E28 M5 - один из 1239 легенд американского рынка с соответствующими апгрейдами двигателя - выставлен на продажу, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Этот BMW M5 1988 года, представленный на аукционе "Bring a Trailer", как отмечается, "является чем-то особенным".

"Это хорошо сохранившийся экземпляр с апгрейдами, соответствующими тому периоду, которые должны сделать его еще более захватывающим в вождении. Что делает этот E28 M5 особенно привлекательным, так это его безупречный внешний вид и задокументированная история. Данные Carfax показывают некоторые расхождения в пробеге между 1993 и 2017 годами, но при пробеге 59 тысяч миль (94 951 км) этот экземпляр с черным салоном и натуральной кожей демонстрирует состояние, которое редко встретишь", - говорится в публикации.

Главная жемчужина, как сообщается, - оригинальный 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M88 (заимствованный у легендарного суперкара BMW M1), который был переработан и увеличен до 3,6 литра в 1998 году специалистами Korman Autoworks. Мощность североамериканских M5 была снижена с 286 до 256 л.с., поэтому эта модификация должна вернуть им немного динамики и увеличить крутящий момент. Недавнее обслуживание включало замену водяного насоса, компонентов системы зажигания и других необходимых деталей, а замененные пятиступенчатая механическая коробка Getrag передач и дифференциал повышенного трения должны обеспечить плавный ход, пишет издание.

Список оборудования E28 звучит как хит роскоши 1980-х годов: спортивные сиденья с электроприводом и подогревом, круиз-контроль, кондиционер и культовые 16-дюймовые диски BBS с плетением. Амортизаторы Bilstein и пружины H&R обеспечивают современную динамику управления, сохраняя при этом изысканные ходовые качества седана 80-х годов, отмечает издание.

Новый E28 M5 стоил около 48 000 долларов - очень солидная сумма для 1988 года. Сегодня на рынке можно найти автомобили в идеальном состоянии, которые стоят от 40 000 до 80 000 долларов, а цены на исключительные автомобили достигают шестизначных цифр. При текущей цене 32 500 долларов этот усовершенствованный экземпляр является привлекательной ценностью для энтузиастов, ищущих оригинальный BMW M5. Однако аукцион длится еще меньше недели.

Автомобиль был продан на BaT в апреле 2025 года и недавно приобретен нынешним дилером в Калифорнии.

Дополнение

BMW E28 M5 издание называет "настоящим шедевром среди суперседанов". Именно он, как указано, задал тон высокопроизводительному роскошному седану и создал ауру BMW M. С выпуском с 1985 по 1988 год, он был выпущен всего в 1239 экземплярах, что делало каждый из них еще ценнее. Изначально BMW планировал выпустить только 500 экземпляров, но позже добавил 739, поскольку первая партия продавалась очень хорошо.

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Калифорния