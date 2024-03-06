Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 3 га біля озера Тягле у Києві
Київ • УНН
Пожежники ліквідували пожежу площею 3 гектари біля озера Тягле у Дарницькому районі Києва.
Ліквідовано пожежу в екосистемі у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла поблизу озера Тягле.
Вогонь, що охопив площу у 3 гектари, було локалізовано о 23:15, а повністю ліквідовано о 23:57.
Для гасіння пожежі на місце події були виведені 6 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 рятувальників. Допомогу також надав снігоболотохід "Богун".
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Наразі на місці події продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" та фахівці підрозділу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
У КМВА закликали правоохоронців розслідувати обставини пожежі поблизу озера Тягле05.03.24, 22:53 • 41568 переглядiв