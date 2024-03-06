Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 3 га возле озера Тягле в Киеве

Ликвидирован пожар в экосистеме в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Спасатели ликвидировали пожар, который возник вблизи озера Тягле.

Огонь, охвативший площадь в 3 гектара, был локализован в 23:15, а полностью ликвидирован в 23:57.

Для тушения пожара на место происшествия были выведены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 спасателей. Помощь также оказал снегоболотоход "Богун".

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Сейчас на месте происшествия продолжают дежурить 2 единицы спецтехники ГСЧС, снегоболотоход "Богун" и специалисты подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле