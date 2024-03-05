В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Власти Киева призвали правоохранителей расследовать причины пожара в Дарницком районе, вблизи озера Тягле. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сначала огнем охватило примерно 500 м2 территории, но впоследствии масштабы пламени увеличились до 3 га.

Сейчас пожарные районного управления ГСЧС проводят локализацию возгорания. Но паводок, подтопление затрудняет подъезд к огню. В КГГА отмечают, что работает специальная техника, приспособленная для заболоченных территорий.

После ликвидации соответствующие службы оценят ущерб, который огонь нанес экологии города. Относительно причин пожара - обязательно узнаем реальную причину. Я уже обратился к правоохранителям по расследованию происшествия, будут объективно выяснены обстоятельства пожара, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог - заявил глава КГВА Сергей Попко.

В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"

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С аналогичной просьбой к правоохранителям обратились и заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов и Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Они призвали Нацполицию провести расследование обстоятельств пожара и в случае установления факта поджога привлечь виновных к ответственности.

Напомним

Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул пожар на площади 3 гектара, тушение которого осложняется отсутствием подъездных путей и затоплением местности.