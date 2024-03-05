В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  112408 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  134929 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  125551 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  159117 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  179372 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  162970 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  161164 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  157007 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  243249 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292475 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 20:53  •  8662 просмотра

Read in English

Глава КГВА и Департамент защиты окружающей среды КГГА призвали правоохранителей расследовать причину пожара возле озера Тягле, охватившего 3 гектара.

Власти Киева призвали правоохранителей расследовать причины пожара в Дарницком районе, вблизи озера Тягле. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что сначала огнем охватило примерно 500 м2 территории, но впоследствии масштабы пламени увеличились до 3 га.

Сейчас пожарные районного управления ГСЧС проводят локализацию возгорания. Но паводок, подтопление затрудняет подъезд к огню. В КГГА отмечают, что работает специальная техника, приспособленная для заболоченных территорий.

После ликвидации соответствующие службы оценят ущерб, который огонь нанес экологии города. Относительно причин пожара - обязательно узнаем реальную причину. Я уже обратился к правоохранителям по расследованию происшествия, будут объективно выяснены обстоятельства пожара, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог

- заявил глава КГВА Сергей Попко. 

В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"5 марта 2024, 18:52 • 16717 просмотров

Дополнение

С аналогичной просьбой к правоохранителям обратились и заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов и Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Они призвали Нацполицию провести расследование обстоятельств пожара и в случае установления факта поджога привлечь виновных к ответственности.

Напомним 

Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул пожар на площади 3 гектара, тушение которого осложняется отсутствием подъездных путей и затоплением местности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КиевКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
serhii-popkoСергей Попко
kievКиев
У КМВА закликали правоохоронців розслідувати обставини пожежі поблизу озера Тягле
KMWA calls on law enforcement to investigate the circumstances of the fire near Lake Tyagle
Новости по теме

В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Глава КГВА и Департамент защиты окружающей среды КГГА призвали правоохранителей расследовать причину пожара возле озера Тягле, охватившего 3 гектара.

Киев •   •  8662 просмотра
В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Сумщина: россияне 37 раз обстреляли приграничье, есть раненый гражданский

Россияне 37 раз обстреляли жителей приграничной территории Сумской области, ранив местного жителя в Середино-Будской громаде.

Война •   •  11049 просмотра
Сумщина: россияне 37 раз обстреляли приграничье, есть раненый гражданский

Пожар в киевском экопарке: спасатели привлекли дроны и болотоход

Спасатели используют дроны и специальную технику, включая болотоход, для борьбы с пожаром площадью 3 гектара, вспыхнувшим возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки".

Общество •   •  9680 просмотра
Пожар в киевском экопарке: спасатели привлекли дроны и болотоход

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников, запущенных из акватории Черного моря, которые могут затронуть несколько регионов.

Война •   •  10226 просмотра
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.

Война •   •  11430 просмотра
В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали группу беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались на север в Днепропетровской области.

Война •   •  10983 просмотра
Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области

Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Венгрия выступает против кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО из-за его прошлой критики политики венгерского премьер-министра Виктора Орбана против ЛГБТ.

Новости Мира •   •  7862 просмотра
Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Пожар в экопарке "Осокорки": горит около 3 гектаров сухой травы

Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул пожар на площади 3 гектара, тушение которого осложняется отсутствием подъездных путей и затоплением местности.

Общество •   •  12981 просмотра
Пожар в экопарке "Осокорки": горит около 3 гектаров сухой травы

Правительство Болгарии во главе с премьер-министром уходит в отставку

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подал в отставку своего правительства на день раньше запланированного срока в рамках ранее согласованной ротации между политическими партиями.

Новости Мира •   •  11556 просмотра
Правительство Болгарии во главе с премьер-министром уходит в отставку

В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней

Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Донецкой области завершены, и в течение двух дней водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме.

Общество •   •  17053 просмотра
В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней