У КМВА закликали правоохоронців розслідувати обставини пожежі поблизу озера Тягле
Київ • УНН
Очільник КМВА та Департамент захисту довкілля КМДА закликали правоохоронців розслідувати причину пожежі біля озера Тягле, що охопила 3 гектари.
Влада Києва закликала правоохоронців розслідувати причини пожежі у Дарницькому районі, поблизу озера Тягле. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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Зазначається, що спершу вогнем охопило приблизно 500 м2 території, але згодом масштаби полумʼя збільшилися до 3 га.
Наразі вогнеборці районного управління ДСНС проводять локалізацію займання. Але паводок, підтоплення ускладнює підʼїзд до вогню. У КМВА наголошують, що працює спеціальна техніка, пристосована для заболочених територій.
Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, які вогонь наніс екології міста. Щодо причин пожежі - обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал
У Києві сталась масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки"05.03.24, 20:52 • 27337 переглядiв
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З аналогічним проханням до правоохоронців звернулись і заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Вони закликали Нацполіцію провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо
Біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула пожежа на площі 3 гектари, гасіння якої ускладнюється відсутністю під'їзних шляхів та затопленням місцевості.