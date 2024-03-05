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У КМВА закликали правоохоронців розслідувати обставини пожежі поблизу озера Тягле

Київ • УНН

 • 41568 перегляди

Очільник КМВА та Департамент захисту довкілля КМДА закликали правоохоронців розслідувати причину пожежі біля озера Тягле, що охопила 3 гектари.

У КМВА закликали правоохоронців розслідувати обставини пожежі поблизу озера Тягле

Влада Києва закликала правоохоронців розслідувати причини пожежі у Дарницькому районі, поблизу озера Тягле. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що спершу вогнем охопило приблизно 500 м2 території, але згодом масштаби полумʼя збільшилися до 3 га.

Наразі вогнеборці районного управління ДСНС проводять локалізацію займання. Але паводок, підтоплення ускладнює підʼїзд до вогню. У КМВА наголошують, що працює спеціальна техніка, пристосована для заболочених територій.

Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, які вогонь наніс екології міста. Щодо причин пожежі - обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал

- заявив очільник КМВА Сергій Попко. 

У Києві сталась масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки"05.03.24, 20:52 • 27337 переглядiв

Доповнення

З аналогічним проханням до правоохоронців звернулись і заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Вони закликали Нацполіцію провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо 

Біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула пожежа на площі 3 гектари, гасіння якої ускладнюється відсутністю під'їзних шляхів та затопленням місцевості.

Володимир Омельченко

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