Пожежа в екопарку "Осокорки": горить близько 3 гектарів сухої трави
Київ • УНН
Біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула пожежа на площі 3 гектари, гасіння якої ускладнюється відсутністю під'їзних шляхів та затопленням місцевості.
Площа пожежі на території київського екопарку "Осокорки" складає близько 3 гектарів, а гасіння вогню ускладнене особливістю ландшафту. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
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Станом на 21:20 поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 Га. (...) Роботи з ліквідації пожежі тривають
Зазначається, що гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Окрім того, територія інциденту підтоплена.
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У відомстві розповіли, що на місці події працює 6 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, з них від Головного управління ДСНС України у м. Києві 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.
Нагадаємо
Сьогодні ввечері, 5 березня, біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула велика пожежа трави та очерету.
Місцеві активісти підозрюють, що причиною пожежі став підпал.