Пожар в экопарке "Осокорки": горит около 3 гектаров сухой травы

Площадь пожара на территории киевского экопарка "Осокорки" составляет около 3 гектаров, а тушение огня осложнено особенностью ландшафта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 21:20 вблизи озера Тягле на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 Га. (...) Работы по ликвидации пожара продолжаются - резюмировали спасатели.

Отмечается, что тушение пожара значительно осложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Кроме того, территория инцидента подтоплена.

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В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, из них от Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Напомним,

Сегодня вечером, 5 марта, возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша.

Местные активисты подозревают, что причиной пожара стал поджог.