Рятувальники дістали з-під завалів тіло 27-річної дівчини: у Києві кількість жертв зросла до дев'яти

У столиці у результаті російської атаки кількість жертв зросла до 9, передає УНН із посиланням на ДСНС.

... станом на 16.20 внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих зросла до 9 осіб - повідомили у ДСНС.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

Під завалами ще можуть бути люди: у ДСНС повідомили, що рятувальна операція у Києві триває

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня. Внаслідок цієї атаки росіян на Київ загинули 8 людей, у тому числі двоє дітей. Більше 70 отримали поранення, серед них шестеро дітей.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.