Спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки: в Киеве количество жертв возросло до девяти

В столице в результате российской атаки количество жертв возросло до 9, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

... по состоянию на 16.20 в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до 9 человек - сообщили в ГСЧС.

Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается

Дополнение

Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля. В результате этой атаки россиян на Киев погибли 8 человек, в том числе двое детей. Более 70 получили ранения, среди них шестеро детей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.