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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
12:42 • 10315 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

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Спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки: в Киеве количество жертв возросло до девяти

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В Киеве в результате российской атаки количество погибших возросло до 9 человек. Спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки, поиски продолжаются.

Спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки: в Киеве количество жертв возросло до девяти

В столице в результате российской атаки количество жертв возросло до 9, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

... по состоянию на 16.20 в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до 9 человек 

- сообщили в ГСЧС.

Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается24.04.25, 15:35 • 4250 просмотров

Дополнение

Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля. В результате этой атаки россиян на Киев погибли 8 человек, в том числе двое детей. Более 70 получили ранения, среди них шестеро детей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.

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