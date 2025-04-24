Спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки: в Киеве количество жертв возросло до девяти
Киев • УНН
В Киеве в результате российской атаки количество погибших возросло до 9 человек. Спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки, поиски продолжаются.
В столице в результате российской атаки количество жертв возросло до 9, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
... по состоянию на 16.20 в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до 9 человек
Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.
Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.
Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается24.04.25, 15:35 • 4250 просмотров
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Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля. В результате этой атаки россиян на Киев погибли 8 человек, в том числе двое детей. Более 70 получили ранения, среди них шестеро детей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.