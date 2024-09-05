Рятувальник постраждав від повторного удару на місці атаки рф на Дніпропетровщині
Київ • УНН
На Дніпропетровщині ворог атакував дроном-камікадзе, пошкодивши інфраструктуру. Під час гасіння пожежі стався повторний удар, внаслідок якого травмовано 45-річного рятувальника та знищено службове авто.
У Дніпропетровській області російські війська атакували дроном-камікадзе, пошкодивши інфраструктуру. Під час гасіння пожежі стався повторний удар, внаслідок якого травмовано 45-річного рятувальника та знищено службове авто, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Постраждав рятувальник. Зранку ворог атакував область дроном-камікадзе. Пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару
Зі слів голови ОВА, травмовано 45-річного надзвичайника. "Чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний", - вказав він.
Вогнем, за його даними, знищене службове авто.
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