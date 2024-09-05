Спасатель пострадал от повторного удара на месте атаки рф в Днепропетровской области
Киев • УНН
На Днепропетровщине враг атаковал дроном-камикадзе, повредив инфраструктуру. Во время тушения пожара произошел повторный удар, в результате которого травмирован 45-летний спасатель и уничтожено служебное авто.
В Днепропетровской области российские войска атаковали дроном-камикадзе, повредив инфраструктуру. Во время тушения пожара произошел повторный удар, в результате которого травмирован 45-летний спасатель и уничтожено служебное авто, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Пострадал спасатель. Утром враг атаковал область дроном-камикадзе. Повредил инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Пожарные укрощали его, когда россияне нанесли повторный удар
По словам главы ОВА, травмирован 45-летний чрезвычайник. "Мужчине оказали необходимую помощь, состояние удовлетворительное", - указал он.
Огнем, по его данным, уничтожено служебное авто.
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