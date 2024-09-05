В Днепропетровской области ночью сбили 4 "шахеда"
Киев • УНН
Ночью над Днепропетровской областью украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника типа "Шахед". Защитники неба успешно защитили регион от атаки вражеских дронов-камикадзе.
В Днепропетровской области ночью уничтожили 4 вражеских беспилотника типа Shahed, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ночью защитники неба сбили над регионом 4 "шахеды"
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