На Дніпропетровщині вночі збили 4 "шахеди"
Київ • УНН
Вночі над Дніпропетровською областю українські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники типу "Шахед". Оборонці неба успішно захистили регіон від атаки ворожих дронів-камікадзе.
У Дніпропетровській області вночі знищили 4 ворожі безпілотники типу Shahed, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вночі оборонці неба збили над регіоном 4 "шахеди"
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