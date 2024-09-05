Окупанти обстріляли Нікопольський район: пошкоджено птахокомплекс та адмінбудівлю
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район, використовуючи "Гради", артилерію та дрони-камікадзе. Пошкоджено птахокомплекс та адмінбудівлю, постраждалих немає, рятувальники уточнюють наслідки.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що звечора і вночі російські війська обстрілювали Нікопольський район. Агресор використовував реактивні системи залпового вогню "Град", важку артилерію та дрони-камікадзе, передає УНН.
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Під удар потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів було пошкоджено птахокомплекс та адміністративну будівлю.
Вже зранку росіяни продовжили терор району. Рятувальники уточнюють наслідки обстрілів. За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.
Війська рф декілька разів весь день били по Дніпропетровщині: 1 загиблий, 6 поранених29.08.24, 18:52 • 25128 переглядiв