Оккупанты обстреляли Никопольский район: повреждены птицекомплекс и админздание
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район, используя «Грады», артиллерию и дроны-камикадзе. Повреждены птицекомплекс и админздание, пострадавших нет, спасатели уточняют последствия.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район. Агрессор использовал реактивные системы залпового огня «Град», тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе, передает УНН.
Детали
Под удар попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады. В результате обстрелов были повреждены птицекомплекс и административное здание.
Уже утром россияне продолжили террор района. Спасатели уточняют последствия обстрелов. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Війська рф декілька разів весь день били по Дніпропетровщині: 1 загиблий, 6 поранених29 августа 2024, 15:52 • 24776 просмотров