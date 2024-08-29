В течение суток оккупационные войска рф активно били по Днепропетровщине - били из артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В области есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, с самого утра и в течение всего дня враг свирепствовал на Никопольщине. Под вражескими атаками были районный центр, Покровская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

Кроме того, агрессор сбросил на населенные пункты более десятка боеприпасов с БпЛА. Применял дроны-камикадзе, бил из артиллерии.

В Никополе погибла 42-летняя женщина. А еще за сегодня из-за обстрелов россиян пострадали шесть человек. Мужчины 60 и 67 лет - тяжелые. Раненые женщины 19 и 59 лет и мужчины 74 и 30 лет - в состоянии средней тяжести. - резюмировал председатель ОВА.

Он рассказал, что в целом в районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров.

В частности, изуродованы торговый центр, учебное заведение, 8 многоквартирных домов, 13 частных домов, 5 хозяйственных построек. Разбита машина, газопровод. Повреждена и линия электропередач.

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