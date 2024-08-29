Оккупанты обстреляли Никополь: есть погибшая, пятеро раненых

российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии город Никополь Днепровской области, в результате чего погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе погибла 42-летняя женщина. россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии. Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет - написал Лысак.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.

Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру