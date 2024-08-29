Оккупанты обстреляли Никополь: есть погибшая, пятеро раненых
Киев • УНН
российские войска обстреляли Никополь из артиллерии, убив 42-летнюю женщину и ранив пять человек. Повреждены торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто и газопровод.
российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии город Никополь Днепровской области, в результате чего погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Никополе погибла 42-летняя женщина. россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии. Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.
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