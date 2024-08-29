Страна-террорист обстреляла Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

В пределах суток захватчики несколько раз обстреливали Днепропетровщину, в результате чего нанесен значительный материальный ущерб. Впрочем, обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В ночь с 28 на 29 августа над областью было уничтожено пять дронов-камикадзе типа шахед, пытавшихся проникнуть в украинское воздушное пространство.

Вчера террористическая страна ударила артиллерией, дронами-камикадзе и РСЗО «Град» по Марганецкой громаде и Никополю. В результате вражеских атак повреждены лицей, почта, собор и киоск. Кроме того, повреждены семь автомобилей и линии электропередач.

Утром атаки возобновились: оккупанты нанесли удар БпЛА по Никополю. К счастью, о погибших и пострадавших среди мирного населения пока не сообщается.

Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки