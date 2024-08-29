Страна-террорист обстреляла Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область артиллерией, дронами и РСЗО «Град». Повреждены лицей, почта, собор, киоск, автомобили и линии электропередач, но обошлось без жертв среди гражданских.
В пределах суток захватчики несколько раз обстреливали Днепропетровщину, в результате чего нанесен значительный материальный ущерб. Впрочем, обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В ночь с 28 на 29 августа над областью было уничтожено пять дронов-камикадзе типа шахед, пытавшихся проникнуть в украинское воздушное пространство.
Вчера террористическая страна ударила артиллерией, дронами-камикадзе и РСЗО «Град» по Марганецкой громаде и Никополю. В результате вражеских атак повреждены лицей, почта, собор и киоск. Кроме того, повреждены семь автомобилей и линии электропередач.
Утром атаки возобновились: оккупанты нанесли удар БпЛА по Никополю. К счастью, о погибших и пострадавших среди мирного населения пока не сообщается.
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