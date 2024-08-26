Массированная атака рф на Днепропетровщине: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине погиб человек, еще одного спасли из-под завалов. Разрушены 2 дачных дома, повреждены 4 дома и хозяйственная постройка, произошел пожар.
В результате вражеской массированной атаки на Днепропетровщине один человек погиб, еще одного удалось спасти. Последствия атаки рф показала ГСЧС Украины в Telegram, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в Днепровском районе произошло попадание по дачному кооперативу. Разрушены 2 дачных дома, повреждены 4 дома и хозяйственная постройка. Также произошел пожар. Горел дачный дом и трава на площади 50 кв.м.
В результате атаки погиб мужчина, 1955 года рождения.
Также спасен еще один мужчина, который находился под завалом. Его достали спасатели и передали медикам.