Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік, ще одного врятували з-під завалів. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будинки та господарчу споруду, сталася пожежа.
Внаслідок ворожої масованої атаки на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну вдалося врятувати. Наслідки атаки рф показала ДСНС України у Telegram, передає УНН.
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За даними ДСНС, у Дніпровському районі сталося влучання по дачному кооперативу. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будинки та господарча споруда. Також сталася пожежа. Горів дачний будинок та трава на площі 50 кв.м.
Внаслідок атаки загинув чоловік, 1955 року народження.
Також врятовано ще одного чоловіка, який знаходився під завалом. Його дістали рятувальники та передали медикам.