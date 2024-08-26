Ворог вранці масовано атакував Дніпропетровщину: відомо про загиблого, сталися пожежі

Вранці російські війська атакували Дніпровський та Криворізький райони у Дніпропетровській області. Попередньо, загинув 69-річний чоловік, сталися пожежі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку