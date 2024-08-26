Ворог вранці масовано атакував Дніпропетровщину: відомо про загиблого, сталися пожежі
Київ • УНН
Вранці ворог атакував Дніпровський та Криворізький райони. Попередньо, загинув 69-річний чоловік, сталися пожежі. Тривога продовжується, жителів закликають залишатися в укритті.
Вранці російські війська атакували Дніпровський та Криворізький райони у Дніпропетровській області. Попередньо, загинув 69-річний чоловік, сталися пожежі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку
З його слів, інформацію уточнюють.
"Залишайтеся у безпечному місці. Тривога продовжується", - вказав голова ОВА.
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